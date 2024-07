Buoni Poste Italiane: cosa succede se spariscono e come recuperare i soldi

I buoni postali sono un investimento sicuro e accessibile per molti italiani: ma cosa succede un buono poste viene ritirato dal mercato?

I buoni fruttiferi postali rappresentano da sempre un rifugio sicuro per i risparmiatori italiani. Questa soluzione di investimento è particolarmente apprezzata per la sua capacità di far crescere i risparmi senza esporli ai rischi del mercato finanziario.

Con il capitale garantito e la possibilità di riscattare le somme in qualsiasi momento, i buoni postali offrono una tranquillità unica.

Ma cosa succede se il tipo di buono poste che abbiamo sottoscritto viene ritirato dal mercato? E come possiamo fare per recuperare i nostri soldi? Scopriamolo insieme.

Buoni poste: cosa sono e come funzionano

I buoni fruttiferi postali, o buoni poste, sono un tipo di investimento offerto da Poste Italiane che permette di far fruttare i propri risparmi nel tempo. Si tratta di titoli di credito emessi da Cassa Depositi e Prestiti e venduti in esclusiva da Poste Italiane. Al momento della sottoscrizione, si sceglie una durata e un importo da investire. Alla scadenza, si riceve indietro il capitale investito maggiorato degli interessi maturati.

La caratteristica principale dei buoni poste è la loro sicurezza: il capitale investito è garantito dallo Stato italiano. Inoltre, uno dei punti di forza dei buoni poste è la loro flessibilità. Possiamo infatti riscattare il nostro investimento in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, pur perdendo parte degli interessi maturati, senza dover affrontare particolari burocrazie. Questa caratteristica, che li rende particolarmente attraenti, è però anche alla base di alcune dinamiche di mercato. Poste Italiane, infatti, periodicamente aggiorna la sua offerta, introducendo nuovi prodotti e ritirandone altri.

Buoni poste: cosa succede se spariscono e come recuperare i soldi

Nel corso degli anni, Poste Italiane ha introdotto e ritirato vari tipi di buoni fruttiferi. Recentemente, ad esempio, sono stati cancellati il Buono 3×3 e il Buono Premium. Nonostante queste cancellazioni, i clienti che hanno già sottoscritto tali buoni non devono preoccuparsi. Gli investimenti esistenti continueranno a maturare e garantire i rendimenti previsti fino alla loro scadenza naturale. Le cancellazioni riguardano solo le nuove emissioni, non gli accordi già in essere.

In conclusione, anche se alcuni tipi di buoni poste vengono ritirati dal mercato, i tuoi investimenti rimangono al sicuro. In caso di necessità, è possibile riscattare il buono in qualsiasi momento, parzialmente o completamente, attraverso l’app di Poste Italiane. Questo permette di trasferire i fondi direttamente sul conto corrente associato, garantendo una liquidità immediata.