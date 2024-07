Noemi Bocchi in fuga per le vacanze: la meta scelta con Totti è paradisiaca | Dove si trovano

Vacanze da sogno per Noemi Bocchi e Francesco Totti: ecco dove hanno trascorso le vacanze insieme a tutta la famiglia.

Le vacanze sono un momento speciale per staccare dalla routine quotidiana e ricaricare le energie, e questo è esattamente ciò che hanno fatto Noemi Bocchi e Francesco Totti.

La coppia, insieme da oltre tre anni, ha deciso di prendersi una pausa per trascorrere qualche giorno di relax e divertimento.

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno quindi optato per una delle mete più scenografiche al mondo, regalando ai loro follower scatti indimenticabili sui social. Ma dove sono andati? Scopriamolo insieme.

Noemi Bocchi in vacanza con Totti e la famiglia

In questa fuga romantica, Noemi Bocchi e Francesco Totti non erano soli. Con loro, i figli di Noemi, Sofia e Tommaso, e Cristian, figlio maggiore dell’ex capitano della Roma, accompagnato dalla fidanzata Melissa Monti e dal fratello di lei, Mirko. Un viaggio che ha visto la famiglia allargata godere di momenti di grande serenità, tra sole, mare cristallino e attività divertenti.

Tra i vari scatti pubblicati sui social dalla coppia, uno in particolare ha catturato l’attenzione: Totti e Bocchi sulla celebre Pig Beach, l’isola dei porcellini nuotatori di Exuma. Qui, tra le acque turchesi delle Bahamas, sono stati immortalati mentre coccolavano uno dei famosi baby maialini dell’isola. Pig Beach è una delle attrazioni più curiose e visitate dell’arcipelago, dove i turisti possono nuotare e interagire con i simpatici maialini che abitano la spiaggia, offrendo un’esperienza davvero unica e indimenticabile.

Dove hanno soggiornato Totti e Bocchi

Per il loro soggiorno, Totti e Bocchi hanno scelto il The Cove at Atlantis, una delle strutture più esclusive delle Bahamas. Questo hotel di lusso offre camere con viste mozzafiato sull’oceano, piscine a sfioro, una spa e un campo da golf, rappresentando l’apice del comfort e dell’eleganza. Il prezzo per una notte in una delle suite più prestigiose può arrivare fino a 1500 euro, ma per la coppia non c’è stato alcun dubbio nel voler il meglio per le loro vacanze.

Le Bahamas, con le loro spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline, si confermano come una delle destinazioni più ambite per chi cerca un mix di relax e avventura. La scelta di Noemi Bocchi e Francesco Totti non sorprende, vista la bellezza del luogo e le numerose attività che offre. Che si tratti di coccolare maialini a Pig Beach o di godere del lusso del The Cove at Atlantis, questa vacanza è stata certamente un’esperienza indimenticabile per la coppia e la loro famiglia.