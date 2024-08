Charlene di Monaco: che azzardo il suo cambio look | Il caschetto è elegantissimo

Il nuovo taglio della principessa monegasca conquista tutti: scopri il cambio look, audace e raffinato, della principessa Charlene di Monaco.

Charlene di Monaco è sempre stata un’icona di stile e, e il suo ultimo cambio look ne è la prova.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, infatti, la principessa monegasca ha sorpreso tutti sfoggiando un nuovo taglio di capelli: un caschetto corto, reso ancora più accattivante da una frangia a tendina leggerissima e sofisticata.

Questo nuovo stile, fresco e giovanile, ha immediatamente catturato l’attenzione dei media e degli appassionati di moda di tutto il mondo, consacrando Charlene come una vera e propria trendsetter.

Chi è Charlene di Monaco

Charlene Lynette Wittstock, nata in Zimbabwe e cresciuta in Sudafrica, ha raggiunto la fama internazionale come campionessa di nuoto. Prima di diventare principessa di Monaco, ha rappresentato il Sudafrica alle Olimpiadi del 2000 a Sydney, dove ha incontrato per la prima volta Alberto di Monaco. Questo incontro segnò l’inizio di una storia d’amore legata allo sport e al glamour, culminata nel loro matrimonio e nel suo ruolo di principessa consorte.

Da allora, Charlene di Monaco ha continuato a stupire il mondo non solo per il suo amore per lo sport, ma anche per i suoi audaci cambi di look. Recentemente, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, Charlene di Monaco ha sfoggiato un elegante caschetto corto con una frangia a tendina che ha catturato l’attenzione di tutti.

Charlene di Monaco, un’icona di stile

L’amore di Charlene di Monaco per le sperimentazioni in fatto di capelli è noto a tutti: dai pixie cut estremi a tagli più morbidi, la principessa non ha paura di osare. Questa volta, però, ha superato sé stessa, scegliendo un look fresco e giovanile, perfetto per l’autunno. La frangia a tendina, scalata e sfilata, incornicia il suo viso con eleganza, creando un effetto soft e femminile.

Il segreto del nuovo taglio di Charlene di Monaco risiede nella sua versatilità. La frangia a tendina, con le sue ciocche scalate e sfilate, non solo aggiunge movimento, ma si adatta perfettamente a diverse occasioni. La piega liscia delle ciocche, che si sollevano leggermente verso l’alto, dona un effetto arioso e leggero, ideale per affrontare l’umidità senza perdere eleganza. Un look che sicuramente sarà fonte di ispirazione per molti durante l’autunno 2024, grazie alla sua semplicità e leggerezza!