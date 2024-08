Va alle Terme e perde 3kg: dove si trova il super trattamento tutto incluso

Scopri le destinazioni termali italiane che offrono trattamenti estivi innovativi per il benessere e la perdita di peso!

L’idea comune è che le terme siano ideali solo nei mesi freddi, quando le acque calde aiutano a combattere il gelo e i trattamenti termali offrono un rifugio rigenerante dalle temperature invernali.

Tuttavia, ci sono alcune terme in Italia che stanno rivoluzionando questo concetto, destagionalizzando l’offerta e proponendo programmi specifici per i mesi estivi. Questi centri termali, infatti, non solo offrono un sollievo dal caldo afoso ma anche un’opportunità unica per perdere peso e migliorare il benessere generale.

Immagina di poterti rinfrescare in acque termali appositamente raffreddate, mentre il tuo corpo beneficia di trattamenti innovativi progettati per sfruttare al massimo i contrasti termici. Se sei alla ricerca di un’esperienza estiva che unisca relax e risultati tangibili, continua a leggere per scoprire come le terme possono trasformare la tua estate.

Quali sono le terme che offrono trattamenti estivi

In Italia, le Terme di Saturnia e le Terme di Chianciano stanno rivoluzionando il concetto di benessere, proponendo soluzioni innovative per chi desidera perdere peso e migliorare il proprio benessere durante l’estate.

Terme di Saturnia, in particolare, ha ideato per l’estate 2024 un percorso dedicato, il “Cool Metabolic Boost 3 notti”, un retreat che combina crioterapia, attività fisica, trattamenti termali, percorsi spa caldo-freddo, nordic walking e alimentazione detox. L’obiettivo è quello di riattivare il metabolismo, spesso rallentato durante i mesi invernali, e di individuare le cause degli eventuali aumenti di peso grazie a un’analisi personalizzata.

I migliori trattamenti alle terme per perdere peso

Alle Terme di Saturnia, poi, tra i trattamenti più richiesti troviamo la crioterapia. Questo processo prevede l’esposizione del corpo a temperature tra -85°C e -95°C per 2-4 minuti. Nonostante il freddo intenso, i benefici sono numerosi: la crioterapia può bruciare fino a 600 kcal per sessione, attivare il metabolismo, migliorare la performance sportiva, ridurre lo stress ossidativo e attenuare dolori muscolari e articolari. Inoltre, favorisce la riduzione della cellulite, migliora il flusso linfatico e dona tonicità e giovinezza alla pelle grazie alla stimolazione della produzione di collagene.

Un altro trattamento molto apprezzato è lo Skin Icing Massage. Questo massaggio tonificante utilizza una crema con effetto freddo che stimola il flusso venoso e linfatico, riducendo lo stress ossidativo e migliorando l’elasticità della pelle. Il risultato è una sensazione immediata di leggerezza e tessuti più setosi e compatti. Infine, per chi preferisce un relax totale, la Cool Pool del Parco Termale offre un’esperienza unica: una piscina con acqua termale raffreddata da 37,5°C a 28°C, combinando freschezza e proprietà curative.