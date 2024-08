Mercoledì 2: la seconda stagione apre le porte alle riprese | Quando la vedremo

Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione di Mercoledì: quando esce, di cosa parla e quali attori non sono stati confermati.

Mercoledì è tornata a far parlare di sé! La dark lady più amata del piccolo schermo è pronta a farci tremare con una nuova stagione ricca di mistero e suspense.

L’attesa per la seconda stagione di Mercoledì, la serie TV di successo diretta da Tim Burton e con protagonista Jenna Ortega, è infatti finalmente terminata. Con il primo ciak previsto per aprile 2024, i fan delle avventure della Famiglia Addams non vedono l’ora di scoprire le nuove oscure vicende di Mercoledì.

Ma quando uscirà su Netflix la seconda stagione di Mercoledì? E gli amati attori del cast della prima stagione sono stati tutti confermati? Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Mercoledì 2: quando esce la seconda stagione

A fine novembre 2022, Netflix ha aggiunto al suo catalogo Mercoledì, una serie TV che ha subito conquistato il pubblico grazie alla regia di Tim Burton e alla straordinaria interpretazione di Jenna Ortega. Il successo è stato così grande che già nei primi giorni i fan si sono chiesti se ci sarebbe stata una seconda stagione. E le risposte non si sono fatte attendere: a gennaio 2023, Netflix ha confermato ufficialmente l’arrivo di una nuova stagione tramite un video annuncio.

Nonostante l’entusiasmo, le riprese della seconda stagione di Mercoledì hanno subito dei ritardi a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che hanno paralizzato l’industria cinematografica da maggio a novembre 2023. Tuttavia, l’equilibrio è stato ristabilito e le riprese sono iniziate ad aprile 2024, quindi è probabile che vedremo i nuovi episodi entro la fine del 2024 o l’inizio del 2025. La produzione si sposterà dalla Romania all’Irlanda, portando una nuova atmosfera alle cupe avventure di Mercoledì.

Mercoledì 2: cambio di trama e nuovo cast

Ai primi di marzo, Jenna Ortega ha rivelato che la seconda stagione prenderà una direzione leggermente diversa rispetto alla prima. L’intenzione è di ridurre l’aspetto romantico per dare più spazio all’horror, con una narrazione più cupa e la presenza di nuove “torture”. Questo cambiamento è stato confermato dall’attrice in una successiva intervista, anticipando un’esperienza ancora più intensa per gli spettatori.

La seconda stagione di Mercoledì, inoltre, vedrà l’ingresso di nuovi personaggi e attori. Durante il Tudum 2023, il cast ha anticipato la possibilità dell’arrivo di un altro membro della Famiglia Addams, e a maggio 2024 abbiamo avuto la conferma che la Nonna, interpretata da Joanna Lumley, farà parte del nuovo cast. Tra i nuovi volti vedremo anche Steve Buscemi, Thandiwe Newton, Billie Piper e molti altri. Tuttavia, Percy Hynes White, che interpretava Xavier, non sarà presente nella nuova stagione a causa di accuse di violenza e abusi sessuali. In conclusione, Mercoledì è pronta a tornare più dark e misteriosa che mai. Non ci resta che armarci di pazienza e attendere con ansia l’arrivo della seconda stagione su Netflix.