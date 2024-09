Eclissi Lunare: alza gli occhi al cielo in questo giorno a questa ora precisa

Non perdere l’ultima eclissi lunare del 2024! Ecco quando ci sarà e da dove sarà possibile ammirare questo magnifico spettacolo naturale.

Nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2024, gli appassionati di astronomia e tutti coloro che amano i fenomeni celesti avranno l’occasione di assistere a uno spettacolo straordinario: l’ultima eclissi lunare dell’anno.

Questo evento, che si verificherà durante la suggestiva Luna Piena del Raccolto, sarà visibile da gran parte del mondo e promette di offrire un momento magico per chiunque alzi lo sguardo al cielo. Anche se l’eclissi non sarà totale, il fascino di vedere la Luna parzialmente oscurata dall’ombra della Terra renderà questo momento indimenticabile.

Per osservare al meglio questo spettacolo, è importante conoscere gli orari precisi dell’evento e scoprire se sarà visibile dalla propria posizione. Non importa se sei un esperto di astronomia o un semplice curioso: questa eclissi lunare ti regalerà una connessione speciale con l’universo.

Dove e quando ci sarà l’eclissi lunare

L’eclissi lunare del 2024 inizierà alle 00:41 GMT del 18 settembre con l’inizio della fase penombrale. L’eclissi parziale, dove una piccola parte della Luna sarà coperta dall’ombra della Terra, inizierà alle 02:12 GMT, raggiungendo il suo massimo alle 02:44 GMT. La fase parziale terminerà alle 03:15 GMT, concludendosi completamente alle 04:47 GMT. L’intera eclissi lunare durerà poco più di quattro ore, ma la fase più spettacolare, quella parziale, durerà solo un’ora e tre minuti. Non dimenticare di convertire l’orario GMT nella tua ora locale per essere sicuro di non perdere l’appuntamento con il cielo.

L’eclissi sarà visibile in diverse parti del mondo. L’intero evento potrà essere osservato dall’Africa occidentale, Europa occidentale, Sud America, sud-est del Nord America e parte dell’Antartide. Tuttavia, anche in altre zone del mondo, come il resto dell’Europa e dell’America, sarà possibile vedere almeno una parte di questa eclissi. Per scoprire se potrai vedere l’eclissi lunare dalla tua posizione, puoi utilizzare app come Sky Tonight o Eclipse Guide. Inserisci i dettagli e scopri con precisione quando e dove osservare l’eclissi.

Quando sarà la prossima eclissi lunare?

Durante questa eclissi lunare, una piccola porzione della Luna, circa il 3,5%, sembrerà oscurata come se fosse stata “morsa”. La maggior parte dell’evento sarà un’eclissi penombrale, con il disco lunare che si oscurerà lievemente mentre passa attraverso l’ombra meno intensa della Terra. Anche se sottile, il cambiamento sarà visibile a occhio nudo. Ti consigliamo di prestare attenzione per cogliere al meglio il fascino di questo evento celeste.

Se non riesci a vedere questa eclissi, non preoccuparti: il 13-14 marzo 2025 ci sarà una spettacolare eclissi lunare totale, chiamata anche Luna di Sangue, poiché la Luna apparirà di un rosso intenso. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’astronomia!