Fuori da questa facoltà trovi subito lavoro: questo è il mestiere più richiesto e pagato in questo momento

Quanto guadagna un ingegnere gestionale in Italia? Scopriamo lo stipendio del mestiere più ricercato in queto momento.

Stai cercando una laurea che ti garantisca un futuro professionale solido e ben remunerato? Allora l’ingegneria gestionale potrebbe essere la scelta giusta per te.

Negli ultimi anni, la figura dell’ingegnere gestionale è diventata una delle professioni più richieste e meglio retribuite sul mercato del lavoro italiano. Sempre più aziende, infatti, sono alla ricerca di figure professionali in grado di ottimizzare i processi produttivi, ridurre i costi e aumentare la competitività sul mercato.

Con la sua combinazione di competenze tecniche e gestionali, l’ingegnere gestionale trova quindi facilmente opportunità in settori cruciali come logistica, produzione, consulenza e project management. Ma quanto guadagna un ingegnere gestionale in Italia? Scopriamolo insieme.

Quanto guadagna un ingegnere? Lo stipendio medio nel 2024

Secondo i dati recenti forniti da Jobbydoo, lo stipendio medio nazionale di un ingegnere gestionale in Italia è di 36.850 € lordi all’anno, pari a circa 1.900 € netti al mese. Questa retribuzione è superiore alla media nazionale, rendendo la professione particolarmente interessante per chi cerca una carriera stabile e remunerativa. Tuttavia, la cifra varia notevolmente in base a diversi fattori, come il livello di esperienza, il settore di lavoro e l’ambito di specializzazione.

Uno dei principali fattori che influenzano lo stipendio di un ingegnere gestionale è il numero di anni di esperienza. Le fasce salariali si dividono generalmente in tre categorie:

(circa 5 anni di esperienza): un con cinque anni di carriera può arrivare a guadagnare fino a 39.500 € lordi all’anno, mostrando una crescita significativa rispetto agli stipendi iniziali. Senior (oltre 10 anni di esperienza): gli ingegneri gestionali con oltre dieci anni di esperienza possono raggiungere cifre impressionanti, con uno stipendio che arriva fino a 72.400 € lordi all’anno, una remunerazione che riflette l’elevata competenza e l’importanza strategica della loro figura.

Ingegneria gestionale, un settore in espansione

L’ingegnere gestionale è una figura chiave per le aziende che vogliono ottimizzare i processi e migliorare l’efficienza operativa. Questo fa sì che la richiesta di professionisti continui a crescere, soprattutto in un mercato del lavoro sempre più orientato verso l’innovazione e la digitalizzazione. Non sorprende, quindi, che la domanda per questa professione sia in costante aumento, rendendola una delle carriere più ambite del momento.

In conclusione, se ti stai chiedendo “quanto guadagna un ingegnere gestionale?”, la risposta è chiara: molto, soprattutto con l’esperienza. Con prospettive di crescita continue e una forte richiesta da parte delle aziende, questa professione rappresenta una delle migliori scelte per chi cerca stabilità economica e una carriera di successo.