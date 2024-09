Microblading: quanto costa sistemare le sopracciglia e quanto ci vuole per farle guarire

Tutto quello che c’è da sapere sul microblading alle sopracciglia: scopri i costi e il tempo necessario per una completa guarigione.

Il microblading è una tecnica estetica semi-permanente che ha rivoluzionato il modo in cui le persone migliorano l’aspetto delle proprie sopracciglia.

Grazie all’uso di micro-lame e pigmenti naturali, infatti, questo trattamento permette di ottenere sopracciglia più folte, ben definite e dall’aspetto naturale, riducendo la necessità di trucco quotidiano.

Tuttavia, per chi sta valutando di sottoporsi a questa procedura, è fondamentale conoscere non solo il prezzo del trattamento, ma anche i tempi di guarigione e le cure necessarie per ottenere risultati ottimali. Scopriamo quindi insieme e nel dettaglio quanto costa il microblading e quanto tempo è necessario per permettere alle sopracciglia di guarire completamente.

Quanto ci vuole per guarire dopo il microblading?

La guarigione completa del microblading può richiedere diverse settimane. Nei primi 7-10 giorni, le sopracciglia potrebbero apparire più scure e rigide a causa della formazione di crosticine. Questo è del tutto normale. È importante evitare di bagnarle e non rimuovere manualmente le croste, poiché ciò potrebbe compromettere il risultato finale.

In linea di massima, il processo di guarigione del microblading alle sopracciglia segue queste fasi:

prime 24-48 ore : le sopracciglia sono molto scure e appariranno più definite.

: le sono molto scure e appariranno più definite. Giorni 3-7: inizia la formazione delle crosticine, la pelle può apparire secca e si può avvertire prurito.

inizia la formazione delle crosticine, la pelle può apparire secca e si può avvertire prurito. Giorni 8-14 : le crosticine iniziano a cadere e il colore può apparire sbiadito.

: le crosticine iniziano a cadere e il colore può apparire sbiadito. Dopo 30 giorni: il colore finale emerge e potrebbe essere necessario un ritocco.

Microblading: costo e consigli

Il costo del microblading può variare in base a diversi fattori, tra cui la località, l’esperienza dell’operatore e la qualità del centro estetico. In media, in Italia, i prezzi oscillano tra i 300 e i 600 euro per una seduta completa. Questi costi generalmente includono la prima sessione e un ritocco dopo circa 4-6 settimane. Tieni presente che, anche se un prezzo inferiore può sembrare allettante, è fondamentale affidarsi a un esperto qualificato per evitare complicazioni o risultati insoddisfacenti.

Per favorire una guarigione ottimale e ottenere il miglior risultato possibile, è consigliabile:

evitare l’esposizione al sole e l’uso di trucco sulla zona trattata

sulla zona trattata mantenere le sopracciglia asciutte per almeno una settimana

asciutte per almeno una settimana applicare unguenti specifici indicati dal professionista

In conclusione, il microblading è un trattamento efficace per avere sopracciglia perfette a lungo termine. Seguendo le indicazioni del professionista e avendo pazienza durante il processo di guarigione, potrai ottenere un risultato naturale e duraturo!