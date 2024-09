Assistenti Civici: dove si trova e come fare la domanda per ottenere il posto

Un’opportunità di volontariato per migliorare la sicurezza della tua comunità: cosa fa l’assistente civico e come fare domanda.

L’assistente civico è una figura fondamentale per garantire ordine, sicurezza e sostegno nelle comunità locali italiane. Questi volontari collaborano con la polizia locale e altri enti comunali per vigilare sugli spazi pubblici, offrendo un aiuto prezioso durante eventi, nelle scuole e nelle aree verdi.

Ogni comune pubblica il proprio bando per la selezione degli assistenti civici, stabilendo requisiti e procedure specifiche per la candidatura. Se desideri dare il tuo contributo alla società e diventare un punto di riferimento per il rispetto delle regole civiche, il ruolo di assistente civico può essere la strada giusta per te.

Scopriamo quindi insieme dove cercare i bandi, quali requisiti devi soddisfare e come presentare correttamente la tua domanda per ottenere il posto di assistente civico.

Cosa fanno gli Assistenti Civici?

Gli assistenti civici svolgono un’ampia varietà di compiti legati alla sicurezza e al decoro pubblico. Tra le loro attività principali:

vigilanza nei parchi e nelle aree verdi per assicurarsi che vengano rispettate le norme di utilizzo degli spazi pubblici;

supporto all’ingresso e all’uscita dalle scuole per garantire la sicurezza dei bambini e delle famiglie;

assistenza durante manifestazioni pubbliche come fiere, sagre o eventi culturali;

promozione del senso civico attraverso la prevenzione di comportamenti scorretti e il monitoraggio del territorio.

I bandi per diventare assistente civico sono gestiti autonomamente da ciascun comune. Ad esempio, il Comune di Faenza ha recentemente pubblicato un bando con scadenza fissata al 30 ottobre. Ogni bando definisce i criteri di selezione e le modalità di presentazione della domanda per assistente civico, che può essere inviata via PEC, consegnata a mano o spedita per posta.

Assistente civico: come fare domanda

Per fare domanda come assistente civico, è necessario compilare un modulo specifico, disponibile sui siti web dei comuni che pubblicano il bando. La documentazione richiesta include solitamente una copia di un documento d’identità valido. I requisiti minimi per candidarsi come assistente civico sono abbastanza uniformi a livello nazionale, anche se possono variare in base al comune. In generale, occorre:

Avere almeno 18 anni.

Essere residenti nel comune in cui si presenta domanda.

Non avere condanne penali o provvedimenti di prevenzione in corso.

Inoltre, è richiesta la partecipazione a un corso di formazione, solitamente della durata di 20 ore, che copre temi come la sicurezza urbana, i diritti dei cittadini e il ruolo dei volontari nel contesto della polizia locale.