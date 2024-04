Stipendi: quanto guadagna un vigile urbano | Non ci crederai eppure è vero

Scopriamo insieme il compenso di chi garantisce la sicurezza delle strade: ecco quanto guadagna un vigile urbano.

Hai mai pensato a quanto guadagna un vigile urbano? Tra le sue mansioni c’è il controllo del traffico, la gestione della sicurezza stradale e il soccorso ai cittadini in caso di incidenti o emergenze.

Un lavoro sicuramente impegnativo, ma che offre anche molte soddisfazioni. Ma quanto guadagna un vigile urbano?

In Italia, lo stipendio di un vigile urbano varia in base a diversi fattori, come l’anzianità di servizio, il ruolo ricoperto e il comune di appartenenza. Tuttavia, possiamo fare una stima generale basata sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021.

Quanto guadagna un vigile urbano: lo stipendio base

Secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021, lo stipendio lordo annuo di un vigile urbano appena assunto, inquadrato nell’area degli istruttori, ammonta a 21.392,87 euro.

Tuttavia, questo non è l’unico aspetto da considerare. Ai neoassunti, infatti, è garantita un’indennità di comparto, la tredicesima mensilità e ogni altro emolumento accessorio previsto dal contratto di lavoro. Queste componenti aggiuntive possono far aumentare significativamente lo stipendio totale annuo di un vigile urbano.

Quanto guadagna un vigile urbano: indennità e altri emolumenti

Lo stipendio mensile netto di un vigile urbano varia in base a diversi fattori, tra cui:

Anzianità di servizio : con il passare degli anni, il vigile urbano matura aumenti di stipendio che lo portano ad avanzare nelle categorie previste dal contratto.

: con il passare degli anni, il matura aumenti di che lo portano ad avanzare nelle categorie previste dal contratto. Ruolo : a seconda delle responsabilità e delle mansioni svolte, lo stipendio può prevedere delle maggiorazioni.

: a seconda delle responsabilità e delle mansioni svolte, lo può prevedere delle maggiorazioni. Comune di appartenenza: la dimensione e la specificità del comune in cui opera il vigile urbano possono influenzare l’ammontare dello stipendio.

Infine, come abbiamo visto, oltre allo stipendio base, i vigili urbani percepiscono diverse indennità e altri emolumenti, tra cui l’indennità di comparto, una somma mensile erogata come riconoscimento delle specifiche responsabilità e delle condizioni di lavoro che caratterizzano il settore pubblico, la tredicesima mensilità e altri emolumenti accessori come premi legati alla produttività, agli straordinari o a particolari situazioni lavorative, ferie e permessi retribuiti e il trattamento di fine rapporto, ovvero una somma di denaro erogata al termine del servizio.