Quanto costa un figlio nel primo anno di vita? Rifletti bene e fai due conti: la cifra è importante

Quanto costa mantenere un figlio: un impegno economico significativo per i neogenitori, ma con le giuste strategie è possibile risparmiare.

Diventare genitori è un’esperienza unica e straordinaria, ma richiede anche una profonda riflessione sul piano economico. Le spese per un neonato, infatti, possono essere molto elevate, soprattutto nel contesto attuale di inflazione e precarietà lavorativa.

Mentre l’emozione di accogliere un nuovo membro in famiglia è impagabile, è importante essere consapevoli del peso finanziario che un bambino comporta, già dal primo anno di vita.

In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio quanto costa crescere un figlio nel primo anno di vita, quali sono le principali spese da considerare e quali strategie possono aiutare a ridurle, senza rinunciare alla qualità delle cure.

Quanto costa un figlio nel primo anno di vita

Secondo il report 2024 di Federconsumatori, il costo di mantenere un figlio nel primo anno di vita varia tra 7.431,58 € e 17.585,78 €. Questa cifra comprende spese essenziali come pannolini, vestiti, culla, biberon, giocattoli e visite mediche. Inoltre, bisogna tenere conto di eventi sociali come il battesimo o il baby shower, che possono aggiungere ulteriori costi. La situazione diventa ancora più complessa considerando l’inflazione che ha aumentato i prezzi di molti beni di prima necessità.

Uno degli elementi di spesa più costanti è rappresentato dai pannolini. Nei primi mesi di vita, un neonato può consumare fino a 8-10 pannolini al giorno, facendo lievitare significativamente i costi. A questi si aggiungono salviette, creme e prodotti per l’igiene personale. Un’altra spesa importante è quella relativa ai mobili e agli accessori per la cura del bambino, come la culla, il passeggino e i seggiolini per l’auto. Anche se questi acquisti vengono fatti solo una volta, il loro prezzo può incidere notevolmente sul budget.

Quanto costa un figlio: le soluzioni per risparmiare

Per far fronte a queste spese, molti genitori adottano strategie di risparmio, come l’acquisto di prodotti usati o la condivisione di oggetti tra amici e parenti. Le reti di solidarietà tra neogenitori sono sempre più diffuse, permettendo lo scambio di abiti e accessori per bambini. L’acquisto di beni usati tramite Internet è diventato una scelta comune, riducendo sensibilmente i costi.

Un altro aiuto per affrontare i costi di un figlio nel primo anno di vita arriva dalle agevolazioni fiscali previste dallo Stato, come il bonus bebè e il bonus asilo, che permettono di alleggerire il carico economico per i genitori. Inoltre, alcune spese come quelle per le attività sportive o i trasporti pubblici possono essere detratte fiscalmente, rappresentando un piccolo ma utile sollievo nel bilancio familiare.