Rimborso Rsa: come fare domanda e ottenerlo in pochi passi

Dai passaggi per fare domanda ai documenti da presentare, scopri come richiedere e ottenere il rimborso delle rette pagate per la RSA.

Quando un familiare anziano non è più in grado di vivere autonomamente, affidarlo a una Residenza Socio Assistenziale (RSA) diventa una delle soluzioni più frequenti per garantirgli cure e assistenza adeguate. Tuttavia, il costo delle RSA può essere molto elevato, un peso economico che molte famiglie faticano a sostenere.

Non tutti sanno, però, che in alcuni casi lo Stato copre interamente i costi della retta, soprattutto quando le prestazioni sanitarie prevalgono su quelle assistenziali. Questo significa che è possibile ottenere un rimborso per le spese sostenute.

Ma come si fa a richiedere il rimborso RSA? Quali sono i criteri da soddisfare per ottenere questa agevolazione? Scopriamolo insieme.

Quando si ha diritto al rimborso RSA?

L’inserimento di un anziano in una Residenza Socio Assistenziale (RSA) comporta spesso un esborso economico significativo per la famiglia. Tuttavia, non sempre la retta della RSA è a carico della famiglia dell’anziano. Infatti, quando le prestazioni sanitarie necessarie superano quelle assistenziali, la quota sanitaria della retta è coperta dallo Stato. Questo avviene in particolare per gli anziani affetti da patologie come l’Alzheimer, dove cura e assistenza sono strettamente collegate. È importante distinguere tra le cure sanitarie, che sono a carico dello Stato, e le prestazioni assistenziali, che invece devono essere pagate dall’anziano o dalla sua famiglia.

Un caso recente proveniente dalla Toscana ha visto una famiglia ottenere il rimborso di ben 70.000 euro per le rette pagate di tasca propria. La sentenza del tribunale ha riconosciuto che l’anziano in questione necessitava di cure sanitarie non separabili dall’assistenza, e che pertanto la retta doveva essere completamente a carico dello Stato. Questo esempio dimostra che è possibile ottenere il rimborso RSA, purché si seguano i giusti passaggi e si presenti tutta la documentazione necessaria.

Come fare domanda per il rimborso RSA?

Per richiedere il rimborso delle rette RSA, è necessario seguire alcuni passaggi. Prima di tutto, occorre verificare se la situazione del proprio caro rientra nei casi previsti per il rimborso, ovvero se le prestazioni sanitarie sono prevalenti rispetto a quelle assistenziali. A tal fine, è utile consultare il personale della struttura e richiedere una certificazione che attesti il tipo di prestazioni ricevute.

Successivamente, bisogna presentare la domanda di rimborso presso gli enti competenti, come la ASL di riferimento o direttamente all’amministrazione comunale. Sarà essenziale allegare alla domanda tutta la documentazione che dimostri le spese sostenute e la natura delle prestazioni fornite all’anziano. Se hai un parente in una RSA e ritieni che le sue cure siano principalmente sanitarie, verifica la possibilità di richiedere il rimborso: potrebbe alleggerire significativamente il peso economico delle rette.