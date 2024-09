Per insegnare non serve la laurea: se hai questo diploma puoi lavorare a scuola

Insegnare senza una laurea è possibile: scopri come puoi lavorare a scuola con il diploma e diventare insegnante ITP.

Hai sempre sognato di insegnare ma pensi che sia necessario avere una laurea? Non sempre è così! Esistono infatti delle opportunità per chi possiede un diploma e desidera intraprendere la carriera docente.

In particolare, esiste una categoria di docenti, conosciuti come insegnanti tecnico-pratici (ITP), che possono lavorare nelle scuole avendo solo un diploma. Questi insegnanti si occupano di materie pratiche e laboratoriali, svolgono un ruolo chiave nella formazione pratica degli studenti e offrono un contributo fondamentale nel mondo dell’istruzione, fornendo agli studenti competenze tecniche fondamentali.

Se hai un diploma tecnico, sei nel posto giusto! Continua a leggere per scoprire le tue opportunità e fare i primi passi verso una carriera nel mondo scolastico, diventando insegnante ITP e iniziando a lavorare a scuola con il diploma!

Come lavorare a scuola con il diploma

Come abbiamo vito, se hai un diploma tecnico, potresti avere la possibilità di insegnare. Per capire se puoi lavorare a scuola con il tuo diploma, il primo passo è verificare che il titolo di studio dia accesso a una classe di concorso. Le classi di concorso determinano quali materie puoi insegnare. Per fare questa verifica, puoi visitare il sito www.classidiconcorso.it, dove è possibile cercare il tuo diploma e vedere a quali classi di concorso puoi accedere.

Ad esempio:

Un diploma di tecnico della grafica pubblicitaria ti permette di accedere alla classe di concorso B-22, relativa ai laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali.

Un diploma di tecnico chimico biologico consente l’accesso alla classe di concorso B-12, che riguarda i laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche.

Come iniziare a lavorare a scuola con il diploma

Una volta verificata la tua classe di concorso, il passo successivo per lavorare a scuola con il diploma è inviare una messa a disposizione (MAD). Questa domanda informale ti permette di proporsi come supplente, aumentando le possibilità di essere chiamati dalle scuole che necessitano di docenti.

Oltre alla MAD, puoi anche iscriverti nelle graduatorie per le supplenze (GPS), che verranno aggiornate nuovamente nel 2025. Essere inserito nelle GPS ti permette di ottenere incarichi di supplenza più stabili, avvicinandoti alla possibilità di un contratto a tempo determinato o indeterminato.