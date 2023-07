Rudy Zerbi esce allo scoperto: “Non mi vergogno più” | Ora lo sa chiunque

Non si vergogna più Rudy Zerbi e decide di uscire allo scoperto. Il suo messaggio è un esempio per tutti quanti. Ecco cos’ha detto…

L’intera carriera di Rudy Zerbi è stata nel mondo musicale, la sua più grande passione nella vita. La popolarità però è arrivata grazie alla trasmissione Amici di Maria De Filippi, dove è diventato coach di canto.

Rudy Zerbi ha iniziato però la sua carriera come deejay in una famosa discoteca di Santa Margherita Ligure. In seguito passa alla radio.

Infatti, diventa speaker radiofonico per la Radio 101. Tuttavia, inizia anche a collaborare con la Sony Music Italia, arrivando a ricoprire la carica di amministratore delegato.

Negli anni ha collaborato con tantissimi artisti italiani di fama mondiale, come le due big indiscusse della musica italiana Mina e Ornella Vanoni.

Tutti ora lo sanno: Rudy Zerbi esce allo scoperto

Rudy Zerbi in un recente video su Ig ha voluto lanciare un messaggio molto forte a tutti i giovani, ovvero che è importante per un uomo riuscire a mostrare i propri sentimenti senza vergognarsi. Spesso infatti i bambini vengono cresciuti con un’idea di mascolinità performativa che non può e non deve permettersi di mostrare i propri punti di debolezza e fragilità agli altri. Questo non è molto positivo per lo sviluppo del proprio io e alla lunga può essere logorante.

Il messaggio di Rudy Zerbi è davvero molto potente e esalta un nuovo tipo di mascolinità. Il discografico ha detto: “Non mi vergogno più di quello che provo e non lo nascondo. Spesso si dice che un uomo che si commuove è un debole invece credo che sia una cosa meravigliosa e che noi uomini dovremmo imparare dalle donne. Loro hanno una forza incredibili perché hanno la capacità di mostrare fin da subito i loro sentimenti, quindi, sono molto più forti di noi”.

Nuovo amore per Rudy Zerbi

In una recente intervista a Verissimo, Rudy Zerbi ha raccontato di avere finalmente un nuovo amore, anche se non si conosce chi sia la ragazza in questione. Infatti, il professore di Amici è sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Per il resto lui riesce ad avere un ottimo rapporto con le sue ex mogli e i figli e tutti sembrano vivere come una grandissima famiglia allargata. Di questa cosa si è detto molto felice.

Per quanto riguarda la sua nuova compagna, non ha rivelato niente ha solo ammesso a Silvia Toffanin di riuscire ormai a sentire di nuovo le farfalle nello stomaco. Dunque si prospetta un’estate ricca di emozioni per il produttore.