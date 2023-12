Lavasciuga, uno dei regali più gettonati sotto l’albero ti farà diventare povero | Consuma così tanto che rischi il blackout

La lavasciuga è stato uno dei regali più ricevuti dagli italiani per questo Natale. Tuttavia, per quanto sia effettivamente un elettrodomestico utile, potrebbe andare a incidere notevolmente sulla bolletta.

Natale ormai è finito e ci avviciniamo alla fine del 2023. Gli italiani hanno trovato diversi regali sotto l’albero, tra cui anche molti elettrodomestici. Tra questi, quest’anno uno dei più gettonati è stato la lavasciuga, ovvero la combinazione tra una lavatrice e un’asciugatrice.

Senza dubbio, si tratta di un elettrodomestico utilissimo perché non solo esegue sia le funzioni di lavaggio sia di asciugatura, ma permette di risparmiare anche tantissimo spazio. Molte famiglie, infatti, ormai sono stanche di stendere i propri vestiti su uno stendino all’interno della casa o fuori al balcone.

L’asciugatrice ha risolto questo problema, ma da sola occupa parecchio spazio, essendo grande più o meno come una lavatrice. La lavasciuga, invece, occupa lo spazio di un solo elettrodomestico, ma esegue le funzioni di entrambi. A livello di utilità, quindi, possiamo dire che è un ottimo regalo, ma siamo sicuri che avremo la stessa idea anche quando arriverà la prima bolletta dell’elettricità?

Lavasciuga, pregi e difetti

La lavasciuga certamente è molto utile, essendo la combinazione di una lavatrice e di un’asciugatrice. Anche a livello di prezzo è molto conveniente: in media una buona lavasciuga costa intorno ai 600 o 700 euro, prezzo che di solito indica solo una lavatrice o solo un’asciugatrice.

Quello che però all’inizio spesso si tende a non prendere in considerazione riguarda le spese di consumo. La lavasciuga impiega sia l’elettricità sia l’acqua calda o fredda e, in particolare, ha bisogno di tantissima energia solo per accendersi, a differenza di una lavatrice o di un’asciugatrice classica.

Lavasciuga: conviene sulla bolletta? Quanto consuma

La lavasciuga ha un carico inferiore rispetto a una lavatrice o a un’asciugatrice, quindi un solo carico potrebbe non essere sufficiente per un intero bucato classico. Questo significa che probabilmente dovreste usarla una o due volte in più rispetto a come fareste normalmente.

Infine, proviamo a fare un calcolo sui consumi. Una lavasciuga consuma in media 4,5 kWh per un ciclo completo. Una lavatrice e un’asciugatrice separate, invece, consumano in media 2,5 kWh. Considerando un costo medio dell’energia di 0,22 euro/kWh, la lavasciuga costa circa 0,99 euro a ciclo, mentre la lavatrice e l’asciugatrice costano circa 0,55 euro a ciclo.

Se si fanno due cicli a settimana, la lavasciuga costa circa 103 euro all’anno, mentre la lavatrice e l’asciugatrice costano circa 57 euro all’anno. Alla fine, considerando il risparmio sul costo iniziale, potremmo dire che dopo circa quattro anni la lavasciuga diventa più costosa. Tuttavia, non si può negare che sia infinitamente più comoda e permette di risparmiare spazio e soprattutto tempo.