Calcolo Isee: guida semplice per calcolare tutto da soli in pochi minuti

Calcolo Isee: la guida pratica per sapere che cos’è, come funziona e come calcolare da solo il tuo indicatore di situazione economica.

Hai sentito parlare dell’Isee ma non hai la più pallida idea di cosa sia o come funzioni? Non preoccuparti, siamo qui per aiutarti a districarti tra sigle complesse e calcoli.

L’Isee, acronimo di Indicatore di Situazione Economica Equivalente, infatti, è un valore fondamentale per accedere a tutta una serie di agevolazioni sociali, bonus e servizi. E anche se calcolarlo può sembrare un’impresa impossibile, non è così.

In questa guida pratica e completa, ti spiegheremo che cos’è e come funziona esattamente l’Isee e ti spiegheremo come fare il calcolo Isee da solo in pochi minuti e comodamente da casa.

Cos’è e come funziona l’Isee

L’Isee, acronimo di Indicatore di situazione economica equivalente, è stato introdotto nel lontano 1998 con uno scopo chiaro: valutare la situazione economica delle famiglie. Questo indicatore considera diversi fattori, tra cui reddito, patrimonio, numero di componenti del nucleo familiare e eventuali disabilità.

Quando il valore dell’Isee di un nucleo familiare è al di sotto di certi parametri, si può accedere a una serie di prestazioni sociali agevolate e incentivi finanziari. Con un Isee valido, infatti, è possibile accedere a diversi bonus, come:

Bonus prima casa per under 36

Riduzione tasse universitarie

Assegni familiari

Bonus bollette

Agevolazioni rette asili nido

Gratuità o sconti su prestazioni sanitarie

Abbonamenti agevolati trasporti pubblici

Come fare il calcolo Isee

Per ottenere l’Isee, è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), fornendo informazioni dettagliate sui membri della famiglia, il reddito e il patrimonio. Questa dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e ha validità per l’intero anno solare in cui è stata presentata. Può essere consegnata presso un Caf o direttamente online tramite il sito dell’Inps.

Il calcolo dell’Isee è piuttosto semplice: per farlo da solo basterà sommare il reddito totale della famiglia al 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare, quindi si divide Il valore ottenuto per il parametro della scala di equivalenza, un parametro che dipende dal numero di componenti del nucleo familiare e dalla presenza di disabilità. I documenti necessari per calcolare l’Isee includono le dichiarazioni dei redditi, i documenti relativi al patrimonio e le informazioni personali dei membri del nucleo familiare.