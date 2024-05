Gratta e Vinci 20 euro: c’è un nuovo Peperon De Paperoni che si è portato a casa 5 milioni di euro

Gratta e Vinci 20 euro: un nuovo milionario in Lombardia! 5 milioni di euro in un istante, ecco come ci è riuscito.

La fortuna ha baciato nuovamente l’Italia, e questa volta con un colpo da maestro. Un fortunato vincitore è diventato il nuovo “Peperon De Paperoni”, portandosi a casa una somma strabiliante di 5 milioni di euro grazie a un Gratta e Vinci da 20 euro “Nuovo 100X“.

Si tratta della vincita più alta della settimana in tutta Italia e la seconda in Lombardia in questo mese di maggio fortunato.

Questo evento ha scosso positivamente la comunità di Brescia, già teatro di altre significative vincite recenti. Vediamo i dettagli di questa incredibile storia di fortuna.

Gratta e Vinci 20 euro: il jackpot da record

Il “Nuovo 100X” è un gratta e vinci da 20 euro che offre diverse possibilità di vincita, tra cui un premio massimo di 5 milioni di euro. Si tratta di un gioco molto popolare, che attira tanti giocatori con la sua semplicità e la possibilità di vincere cifre consistenti.

La vincita di 5 milioni di euro è ancora più sorprendente se si considerano le probabilità di grattare un biglietto con il premio più alto. Secondo quanto riportato dal portale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la probabilità di vincere il premio massimo con un Gratta e Vinci 20 euro è di 1 su 10.080.000. Questo rende la vittoria ancora più straordinaria e rara, confermando che la fortuna, sebbene difficile da trovare, può colpire in qualsiasi momento.

Gratta e Vinci 20 euro, le altre vincite

La dea bendata sembra avere un debole per la Lombardia: nel giro di pochi giorni, ben tre persone hanno portato a casa vincite consistenti con i giochi Sisal. Oltre al fortunato vincitore del “Nuovo 100X“, un giocatore ha vinto una rendita da 20 anni con un “Turista per sempre” acquistato al bar Breakery di BresciaDue, mentre un altro ha centrato un premio da 1,5 milioni di euro con un biglietto della Lotteria Italia venduto al centro commerciale Le Rondinelle di Roncadelle.

Queste storie sono testimonianze della potenza della fortuna e delle possibilità che i Gratta e Vinci offrono. Con un investimento di soli 20 euro, un fortunato giocatore è riuscito a cambiare la propria vita per sempre, portandosi a casa un premio da sogno. Brescia, nel frattempo, continua a celebrare un periodo di fortuna straordinaria, con l’augurio che la dea bendata continui a sorridere ai suoi cittadini.