Gratta e Vince 500 mila euro: la reazione del cliente sorprende anche il tabaccaio

Un evento straordinario nel comune di Conselve che ha lasciato tutti a bocca aperta: ecco cosa ha fatto il vincitore del Gratta e Vinci.

Nel cuore del comune padovano di Conselve, un evento straordinario ha catturato l’attenzione di tutti.

Un fortunato cliente ha vinto 500mila euro con un Gratta e Vinci, suscitando stupore non solo in sé stesso, ma anche nel titolare della tabaccheria locale, Sebastiano Antico. Il vincitore, che non è nemmeno un giocatore abituale, ha dimostrato che la fortuna può davvero sorridere a chiunque, in qualsiasi momento.

In una cittadina come Conselve, una vincita di tale entità non si era mai vista. La vicenda ha quindi coinvolto l’intera comunità, diventando un vero e proprio caso di curiosità e ammirazione.

Gratta e Vinci: cosa è successo a Conselve

La notizia della vincita ha rapidamente fatto il giro del paese, trasformando un normale pomeriggio in un giorno indimenticabile. Sebastiano Antico, titolare della tabaccheria situata in piazza Cesare Battisti, ha raccontato al Corriere della Sera la sorprendente vicenda. “Non lo dico nemmeno sotto tortura”, ha dichiarato riguardo l’identità del vincitore, mantenendo un riserbo totale per rispettare la privacy del fortunato cliente.

La parte più sorprendente della storia non è solo la vincita, ma la reazione del cliente. Dopo aver appreso della sua fortuna, il vincitore ha affidato il Gratta e Vinci vincente al tabaccaio. “Sono veramente onorato della fiducia che ha riposto in me e mia moglie Katia”, ha affermato Sebastiano. Questa dimostrazione di fiducia reciproca ha reso l’evento ancora più speciale. La persona, infatti, ha chiesto consiglio al tabaccaio sulle procedure da seguire per incassare la somma e di occuparsi personalmente al suo posto di questo aspetto.

Gratta e Vinci: come incassare la vincita

Sebastiano ha spiegato le due possibili strade per incassare la vincita di un Gratta e Vinci: recarsi personalmente a Roma presso la sede centrale di Igt Lottery, oppure presso una sede di Banca Intesa, dove avrebbero registrato e spedito il biglietto del Gratta e Vinci. Il martedì successivo, il tabaccaio si è recato a Banca Intesa per avviare tutte le procedure necessarie, confermando ancora una volta la sua dedizione e professionalità.

Un altro dettaglio rivelato dal tabaccaio è che il vincitore non è una persona ricca, ma abbastanza in là con gli anni, il che rende la vincita ancora più significativa. “Credo saprà farne sicuramente buon uso”, ha aggiunto Sebastiano, sottolineando come questa somma potrà davvero migliorare la vita del fortunato cliente.