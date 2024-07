730: non dimenticarti di compilare questa parte | Questi documenti devi conservarli

Ottieni tutte le detrazioni fiscali che ti spettano grazie a una corretta compilazione: ecco i documenti da conservare per il 730.

Con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione del modello 730, è fondamentale conoscere tutti i dettagli necessari per massimizzare le proprie detrazioni fiscali.

Il modello 730 offre l’opportunità di ottenere rimborsi su diverse spese sostenute l’anno precedente, tra cui le spese mediche. Grazie all’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, il processo è diventato più semplice e immediato. Tuttavia, ci sono ancora alcune parti cruciali che necessitano della nostra attenzione per evitare di perdere importanti benefici fiscali.

In questo articolo, esploreremo quali documenti è necessario conservare e come assicurarsi di compilare correttamente tutte le sezioni del modello 730.

730 e spese mediche

Nel modello 730 è possibile detrarre il 19% delle spese mediche sostenute l’anno precedente, purché superino la franchigia di 129,11 €. Questo include farmaci, esami e altre prestazioni sanitarie. Per ottenere la detrazione, il contribuente deve sommare tutte le spese mediche, sottrarre la franchigia e applicare il 19% sul risultato.

Da quest’anno, i contribuenti possono usufruire della dichiarazione dei redditi precompilata, disponibile online. Questo documento include automaticamente spese sanitarie, universitarie, premi assicurativi e spese per ristrutturazioni. Grazie a questa innovazione, molte delle informazioni necessarie sono già inserite nel modello 730, rendendo il processo di compilazione più rapido e semplice.

730: quali documenti conservare

Dal 2007, le farmacie rilasciano gli scontrini detti “parlanti”, ovvero che riportano dettagli essenziali come la tipologia, la quantità e la natura del prodotto acquistato, insieme al codice fiscale del contribuente. Anche se oggi queste informazioni sono registrate automaticamente nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, è consigliabile conservare gli scontrini per un certo periodo.

Nella maggior parte dei casi, infatti, non è più obbligatorio conservare gli scontrini, poiché le spese mediche sono registrate automaticamente. Tuttavia, se ci fossero errori o discrepanze nei dati, il commercialista potrebbe aver bisogno degli scontrini o delle fatture non inclusi nella dichiarazione precompilata. Per questo motivo, è prudente conservare tutti i documenti relativi alle spese mediche per un certo periodo, in modo da poter effettuare eventuali correzioni.