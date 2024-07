Bonus Libri scolastici: come richiederlo e come ottenere l’agevolazione 2024

Il bonus libri scolastici è un’agevolazione economica rivolta alle famiglie con figli: ecco come richiederlo e quali sono i requisiti necessari.

L’anno scolastico 2024/2025 porta con sé il ritorno del bonus libri scolastici, un’importante agevolazione economica.

Il bonus libri scolastici, noto anche come bonus scuola o voucher scuola, è infatti un aiuto economico destinato alle famiglie in difficoltà economiche, con figli in età scolastica. L’obiettivo principale di questa misura è garantire il diritto allo studio, offrendo un sostegno per l’acquisto di libri di testo e, in alcune regioni, anche per dotazioni tecnologiche e strumenti didattici.

Ma come richiedere e ottenere il bonus libri scolastici per l’anno scolastico 2024/2025? Scopriamolo insieme.

Bonus libri scolastici: chi può richiederlo?

Il bonus libri scolastici è accessibile alle famiglie con figli iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, siano esse statali, paritarie o inserite nell’Albo regionale delle scuole non paritarie. Sono inclusi anche i percorsi formativi accreditati dalle Regioni, che comprendono sia i corsi triennali o quadriennali di istruzione professionale, sia i percorsi del sistema duale.

Per beneficiare del bonus, le famiglie devono rispettare specifici requisiti economici, in particolare i limiti Isee stabiliti dalla Regione o dal Comune di residenza. L’erogazione del bonus è gestita dalle singole regioni, ognuna delle quali adotta normative specifiche.

Regioni che hanno confermato il bonus per il 2024/2025

Attualmente, diverse regioni hanno già confermato l’erogazione del bonus libri scolastici per l’anno 2024/2025. Vediamo nel dettaglio le modalità di richiesta e i requisiti specifici per alcune di esse:

Lazio – il bonus scuola è riservato agli studenti delle scuole secondarie con un reddito Isee inferiore a 15.493,71 euro. La domanda va presentata presso il Comune di residenza.

– il è riservato agli studenti delle scuole secondarie con un reddito Isee inferiore a 15.493,71 euro. La domanda va presentata presso il Comune di residenza. Lombardia – attraverso il programma Dote Scuola, offre buoni da 150 a 500 euro per l’acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti didattici.

– attraverso il programma Dote Scuola, offre buoni da 150 a 500 euro per l’acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti didattici. Piemonte – il voucher scuola corrisponde a un importo in denaro per studenti iscritti a scuole o agenzie formative.

– il voucher scuola corrisponde a un importo in denaro per studenti iscritti a scuole o agenzie formative. Puglia – il bonus è destinato a studenti con Isee non superiore a 11.000 euro (14.000 per famiglie numerose con tre o più figli).

– il è destinato a studenti con Isee non superiore a 11.000 euro (14.000 per famiglie numerose con tre o più figli). Sicilia – la regione garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie tramite il “Portale cedole librarie”. Per il 2024/2025, i Comuni saranno coinvolti nella gestione e nel pagamento del bonus.

Inoltre, per restare aggiornati sulle modalità di richiesta e sui termini di scadenza, ti consigliamo di monitorare i siti web ufficiali del proprio Comune e della Regione. Alcune regioni, infatti, potrebbero pubblicare i bandi per il bonus libri scolastici 2024/2025 nei prossimi mesi, fornendo ulteriori dettagli e scadenze.