Raccomandata On Line: la scrivi e la spedisci comodamente da casa | Come farla e quanto costa

Tutto quello che c’è da sapere su come spedire una raccomandata online con Poste Italiane e il servizio Raccomandata Da Te.

Nel mondo frenetico di oggi, il tempo è una risorsa preziosa, e fare lunghe code all’ufficio postale per spedire una semplice raccomandata può risultare frustrante e dispendioso.

Per questo motivo, Poste Italiane ha creato la Raccomandata Online: un servizio innovativo che ti permette di spedire le tue raccomandate in tutta Italia comodamente da casa tua, in pochi click e senza alcuno stress.

Con la Raccomandata Online infatti puoi inviare la tua corrispondenza quando vuoi e dove vuoi, semplicemente utilizzando un PC o uno smartphone connesso a Internet. Ma non solo. Poste ha anche attivato il servizio Raccomandata Da Te, puoi prenotare il ritiro della tua raccomandata direttamente a casa tua o dalla tua sede di lavoro. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sulla raccomandata online e i servizi Poste.

Raccomandata Online: come si fa?

Per inviare una raccomandata online è sufficiente avere a disposizione un PC o uno smartphone connesso a Internet. Puoi spedire direttamente dal pc, in bianco/nero e a colori con stampa fronte/retro. Ecco i semplici passaggi da seguire:

Accedi al sito web di Poste Italiane o scarica l’App Poste Italiane.

Registrati o accedi al tuo account.

Seleziona “Invia Raccomandata Online “.

“. Inserisci i dati del mittente e del destinatario.

Componi il testo del messaggio o carica un file PDF.

Scegli l’opzione di consegna (Raccomandata semplice o con Avviso di Ricevimento).

Effettua il pagamento con carta di credito, carta prepagata o Postepay.

Stampa la ricevuta.

In questo modo, la tua raccomandata online verrà stampata, imbustata e recapitata al destinatario da Poste Italiane. Il costo di una raccomandata online è a partire da € 3,92 e la ricevuta della spedizione elettronica ha lo stesso valore legale di quella rilasciata dall’Ufficio Postale. Riceverai una conferma di avvenuta ricezione grazie alla firma del destinatario o all’avviso di ricevimento, assicurando la tracciabilità della spedizione.

Raccomandata Online: il servizio Raccomandata Da Te

Un’altra opzione per inviare una raccomandata senza doversi recare presso un ufficio postale è Raccomandata Da Te. Questo servizio ti permette di prenotare il ritiro della tua raccomandata direttamente a casa tua o presso la tua sede di lavoro. Il portalettere passerà a ritirare la tua corrispondenza nel giorno e all’ora da te scelti e pagherai al momento del ritiro tramite contanti o carte di debito.

In conclusione, se stai cercando un modo rapido e efficiente per spedire una raccomandata senza dover uscire di casa, i servizi di Poste Raccomandata Online e Raccomandata Da Te sono le soluzioni ideali. Approfitta di queste innovative modalità per gestire le tue comunicazioni importanti in modo semplice e sicuro, risparmiando tempo prezioso!