Stipendio di un postino: corro a candidarmi immediatamente | La cifra è molto interessante

Un’opportunità da non perdere per chi cerca un lavoro stabile e con buone prospettive di crescita: quant’è lo stipendio di un postino.

Diventare portalettere di Poste Italiane è una scelta sempre più allettante per molti, non solo per la relativa facilità di accesso rispetto ad altri concorsi pubblici, ma anche per le interessanti prospettive di guadagno e carriera.

Ma quanto si guadagna effettivamente come postino? E quali sono i tipi di contratto offerti e i benefici inclusi?

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sullo stipendio del postino, inclusi benefit e possibilità di carriera.

Stipendio postino: contratto e requisiti

I contratti offerti da Poste Italiane per i postini, soprattutto all’inizio della carriera, solitamente hanno una durata determinata di alcuni mesi. Tuttavia, nonostante questa temporaneità, gli stipendi proposti sono più che interessanti. Si parla di cifre che variano da circa 1.200 a 1.500 euro netti al mese. Un compenso che, sebbene non stratosferico, è da considerare tenendo conto della bassa specializzazione richiesta per la posizione.

Per diventare postino presso Poste Italiane, i requisiti minimi sono il diploma di scuola superiore e il possesso di una patente di guida di tipo A1. Questo rende l’impiego di postino una valida opportunità di carriera, soprattutto per i giovani appena diplomati alla ricerca di una prima esperienza lavorativa.

Stipendio postino: guadagni e benefit

Per avere un quadro completo dello stipendio di un postino, è necessario considerare le cifre lordi indicate nel contratto collettivo di Poste Italiane. I livelli di inquadramento vanno dalla E alla C, con stipendi lordi che vanno dai circa 1.650 euro per un postino junior fino ai circa 1.865 euro per un caposquadra portalettere. Anche se le cifre possono variare in base all’esperienza e al livello di inquadramento, rimangono comunque molto interessanti.

Oltre allo stipendio, i postini possono godere di una serie di benefit, tra cui il trattamento di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima, oltre ai buoni pasto. Inoltre, non bisogna trascurare i vantaggi derivanti dalla stabilità e dalle opportunità di crescita all’interno di un’azienda come Poste Italiane. Nonostante si inizi spesso con contratti a tempo determinato, le possibilità di prolungamento e di avanzamento di carriera sono concrete.