Raccomandata On Line: come ritirarla e come fare per leggerla

Scopri come ritirare e leggere una raccomandata online in modo facile e gratuito grazie al servizio Ritiro Digitale di Poste Italiane.

Sei mai tornato a casa trovando un avviso di giacenza nella cassetta postale? Questo documento indica che una raccomandata non è stata consegnata.

Tuttavia, non tutti sanno che, anziché recarti fisicamente all’ufficio postale, c’è un’alternativa più comoda per leggere la raccomandata: il Ritiro Digitale. Il Ritiro Digitale, infatti, è un servizio gratuito offerto da Poste Italiane che ti permette di visualizzare e stampare le tue raccomandate direttamente online.

Scopriamo quindi insieme come ritirare e leggere una raccomandata online, risparmiando tempo ed evitando lunghe code, grazie a questo servizio di Poste Italiane.

Come leggere una raccomandata on line

Il servizio Ritiro Digitale di Poste Italiane è una soluzione gratuita che permette di accedere alle raccomandate non consegnate direttamente online. Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo dotato di browser. Per usufruire del servizio, è necessario un account Poste Italiane con numero di cellulare certificato oppure un’identità SPID abilitata con autenticazione di livello 2.

In questo modo, quando una raccomandata non viene consegnata, riceverai un avviso di giacenza cartaceo, un SMS, un’email e una notifica sulla bacheca personale del sito Poste.it. Il tempo disponibile per il ritiro digitale è indicato nell’avviso di giacenza. Tuttavia, per leggere una raccomandata online, il mittente deve aver attivato la funzionalità di ritiro digitale. Questo servizio è disponibile per raccomandate, atti giudiziari e raccomandate giudiziarie. Tuttavia, non è possibile gestire invii manoscritti o in contrassegno. Inoltre, è importante notare che una volta ritirata digitalmente, la raccomandata non può più essere ritirata fisicamente.

Leggere una raccomandata on line: attivare il Ritiro Digitale

L’attivazione del servizio è semplice e veloce. Basta accedere alla pagina del servizio, inserire le credenziali del proprio account Poste Italiane o SPID, e seguire le istruzioni per completare l’attivazione. Dopo l’accesso, sarà necessario accettare i termini d’uso e confermare l’attivazione. Riceverai una conferma via email. Ricorda che prima di poter ritirare e leggere una raccomandata online, è indispensabile attivare il servizio Firma Digitale Remota Postecert. Questo servizio è gratuito e necessario per l’uso del Ritiro Digitale.

In conclusione, il servizio Ritiro Digitale di Poste Italiane rappresenta un’alternativa comoda e veloce per gestire le raccomandate non consegnate. Attivandolo, puoi evitare inutili spostamenti e leggere le tue comunicazioni importanti direttamente dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi. Provalo subito!